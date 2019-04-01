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    На Донбасі поранено українського бійця

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    На Донбасі поранено українського бійця

    Бойовики сьогодні чотири рази обстрілювали позиції ЗСУ

    Від початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Внаслідок обстрілів було поранено одного українського військового, інформує прес-центр Операції Об’єднаних сил.

    «Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», при цьому тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями», - йдеться у повідомленні.

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    Підрозділи, які обстріляв противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати окупантів уточнюються.

    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

     

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