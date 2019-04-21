  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донбасі рятувальники зі складу ООС за тиждень розмінували понад 35 га

    • Розсилка
    На Донбасі рятувальники зі складу ООС за тиждень розмінували понад 35 га
    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

    Співробітники ДСЕС знешкодили 11 вибухонебезпечних предметів

    Упродовж тижня сили та засоби підрозділів Головного управління ДСНС України у Донецькій та Луганській областях зі складу Об'єднаних сил залучались до піротехнічних робіт, відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури, пошкоджених внаслідок артилерійських обстрілів, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у повідомленні штаба Операції Об'єднаних сил у Facebook.

    Читайте також

    Відповідно до розпоряджень Командувача об'єднаних сил, протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС зі складу об'єднаних сил проводилися роботи з обстеження та очищення територій від вибухонебезпечних предметів на Донецькій фільтрувальній станції, території, прилеглій до мережі водопостачання населеного пункту Нижня Вільхова Станично-Луганського район, поблизу підземного газопроводу середнього тиску та надземного газопроводу в селі Первомайське Ясинуватського району, та шламонакопичувачі у місті Торецьк.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    На Донбасі рятувальники зі складу ООС за тиждень розмінували понад 35 га
    На Донбасі рятувальники зі складу ООС за тиждень розмінували понад 35 га
    На Донбасі рятувальники зі складу ООС за тиждень розмінували понад 35 га
    На Донбасі рятувальники зі складу ООС за тиждень розмінували понад 35 га
    На Донбасі рятувальники зі складу ООС за тиждень розмінували понад 35 га
    На Донбасі рятувальники зі складу ООС за тиждень розмінували понад 35 га
    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

    У ході робіт було обстежено понад 35 гектарів території, виявлено та знешкоджено 11 вибухонебезпечних предметів.

    Також продовжуються роботи щодо відновлення двох житлових будинків по вулиці Шахтарській у місті Мар’їнка та вулиці Медичній у місті Красногорівка.

    У пунктах надання допомоги, розташованих на території контрольних пунктів в’їзду-виїзду, особовим складом ДСНС було надано допомогу близько шести сотням особі.

    Основні зусилля упродовж минулого тижня були зосереджені на підтримці необхідного рівня безпеки населення в межах населених пунктів та об’єктів інфраструктури в районі проведення операції Об'єднаних сил.

    Читайте також
    ДСНС Торецьк рятувальники водопостачання Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ