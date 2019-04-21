На Донбасі рятувальники зі складу ООС за тиждень розмінували понад 35 га



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Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Співробітники ДСЕС знешкодили 11 вибухонебезпечних предметів

Упродовж тижня сили та засоби підрозділів Головного управління ДСНС України у Донецькій та Луганській областях зі складу Об'єднаних сил залучались до піротехнічних робіт, відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури, пошкоджених внаслідок артилерійських обстрілів, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у повідомленні штаба Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Відповідно до розпоряджень Командувача об'єднаних сил, протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС зі складу об'єднаних сил проводилися роботи з обстеження та очищення територій від вибухонебезпечних предметів на Донецькій фільтрувальній станції, території, прилеглій до мережі водопостачання населеного пункту Нижня Вільхова Станично-Луганського район, поблизу підземного газопроводу середнього тиску та надземного газопроводу в селі Первомайське Ясинуватського району, та шламонакопичувачі у місті Торецьк.

У ході робіт було обстежено понад 35 гектарів території, виявлено та знешкоджено 11 вибухонебезпечних предметів.

Також продовжуються роботи щодо відновлення двох житлових будинків по вулиці Шахтарській у місті Мар’їнка та вулиці Медичній у місті Красногорівка.

У пунктах надання допомоги, розташованих на території контрольних пунктів в’їзду-виїзду, особовим складом ДСНС було надано допомогу близько шести сотням особі.

Основні зусилля упродовж минулого тижня були зосереджені на підтримці необхідного рівня безпеки населення в межах населених пунктів та об’єктів інфраструктури в районі проведення операції Об'єднаних сил.