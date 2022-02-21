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    На Донбасі сьогодні загинули двоє десантників: стали відомі імена

    Загиблі сьогодні Олександр Стельмах та Ігор&nbsp;Демидчук - На Донбасі сьогодні загинули двоє десантників: стали відомі імена
    Загиблі сьогодні Олександр Стельмах та Ігор Демидчук
    колаж: uagolos

    Бійці служили в десантно-штурмовій бригаді ЗСУ

    У районі проведення операції Об'єднаних сил 21 лютого близько 16:10, внаслідок артилерійського обстрілу противника, загинули старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах. Про це повідомляє у Facebook 95-а окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ.

    «З сумом повідомляємо, що сьогодні 21 лютого близько 16:10 в районі проведення операції Об’єднаних Сил, внаслідок артилерійського обстрілу противника, отримали поранення несумісні з життям військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України старший лейтенант Демидчук Ігор Олександрович та штаб-сержант Стельмах Олександр Анатолійович», – йдеться в повідомленні.

    Командування та особовий склад 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих десантників.

    Раніше стало відомо, що біля Зайцевого сьогодні загинули двоє військових.

    Близько 18:00 пресцентр штабу операції Об’єднаних сил звітував, що збройні формування РФ на Донбасі з початку доби 54 рази порушили режим припинення вогню, з яких 45 із застосуванням забороненого озброєння. Також повідомлялося, що внаслідок ворожих обстрілів четверо військових отримали поранення.

    Також сьогодні внаслідок обстрілу бойовиків загинув цивільний (фото).

    До слова, Росія множить фейки: п'ять українських диверсантів прорвались через кордон. До цього окупанти обстріляли будинок, а звинуватили ЗСУ. Нові факти брехні Кремля (фото).

    Ще сьогодні стало відомо, що Луганська ТЕС зупинилася через обстріли: Щастя – без води та світла (фото).

    Як відомо, у понеділок, 21 лютого, бойовики з окупованої території обстріляли місто Щастя у Луганській області. Внаслідок атаки окупантів спалахнула і вибухнула АЗС.

    Зазначимо, що російські окупанти пошкодили понад сотню будинків за чотири дні.

    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    На Донбасі сьогодні загинули двоє десантників: стали відомі імена