На Донбасі від початку доби зберігається тиша



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Втрат у лавах Об’єднаних сил немає, обстановка залишається стабільною

Від початку цієї доби, станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил ворожих обстрілів поки не фіксувалося. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Втрат у лавах Об’єднаних сил немає, обстановка залишається стабільною, та цілком контрольованою українськими захисниками», - йдеться у повідомленні.

Міноборони підтвердило інформацію про чотири факти відкриття вогню в бік українських позицій з боку російсько-окупаційних військ, які було зафіксовано за минулу добу. В одному випадку противник застосував міномети забороненого калібру.

Зокрема, на Луганському напрямку таких фактів задокументовано три.

О 7:00 ранку пролунав перший постріл зі сторони н.п. Гольмівський, коли ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в бік захисників с. Травневе. Вогнева провокація тривала близько 10 хв.

О 12:30 російські бойовики порушили режим перемир’я, застосувавши автоматичні гранатомети та кулемети крупного калібру проти оборонців с. Луганське. Обстріл тривав півгодини.

О 16:30 противник неподалік позиції ОС в районі Катеринівки ввів у дію міномети 82-го калібру, з витратою вісім мін.

У Донецькому напрямку перемир’я порушувалось лише один раз. О 7 ранку під обстріл попали позиції українських військ в районі Богданівки. Вогонь вівся зі сторони н.п. Петрівське, і тривав майже сорок хвилин.

Жоден обстріл, який здійснив окупант, наші захисники не залишили без відповіді. Щоправда, не зробили жодного пострілу зі зброї, яка заборонена до застосування відповідними домовленостями.

Без бойових втрат у лавах Об’єднаних сил минула вчорашня доба — жоден український військовослужбовець внаслідок бойових дій не загинув і не дістав поранення.

Разом з тим, як свідчать дані розвідки, вчора було поранено одного окупанта зі складу російсько-окупаційних військ.

Також, за повідомленням штабу операції, нашим захисникам вдалося знищити бойову машину піхоти противника.