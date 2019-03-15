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    Главком-ТВ

    Експерти розповіли, коли запрацює закон про зниклих безвісти

    трансляція
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    Експерти розповіли, коли запрацює закон про зниклих безвісти

    Учасники прес-конференції розповіли про пошук зниклих безвісти військових в зоні АТО (ООС)

    Сьогодні, 15 березня, у прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Безвісти зниклі в АТО. Коли запрацює закон?»

    Запрошені гості:

    • Лозинська Ядвіга, голова ГО «Об'єднання рідних зниклих безвісти «Надія»;
    • Солодухіна Вікторія, прес-секретар ГО «Об'єднання рідних зниклих безвісти «Надія»,
    • Тиренко Іван, заступник голови ГО «Об'єднання рідних зниклих безвісти «Надія», звільнений з полону 27.12.17;
    • Мельник Тетяна, заступник голови ГО «Об'єднання рідних зниклих безвісти «Надія»;
    • Хом’як Катерина , мама двох добровольців, які зникли безвісти.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

    Учасники прес-конференції розповіли про пошук зниклих безвісти військових в зоні АТО (ООС). Також пояснили, чому не запрацював закон «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», який вступив в силу в серпні 2018 року. 

     

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