Експерти розповіли, коли запрацює закон про зниклих безвісти трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники прес-конференції розповіли про пошук зниклих безвісти військових в зоні АТО (ООС)

Сьогодні, 15 березня, у прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Безвісти зниклі в АТО. Коли запрацює закон?»

Запрошені гості:

Лозинська Ядвіга, голова ГО «Об'єднання рідних зниклих безвісти «Надія»;

Солодухіна Вікторія, прес-секретар ГО «Об'єднання рідних зниклих безвісти «Надія»,

Тиренко Іван, заступник голови ГО «Об'єднання рідних зниклих безвісти «Надія», звільнений з полону 27.12.17;

Мельник Тетяна, заступник голови ГО «Об'єднання рідних зниклих безвісти «Надія»;

Хом’як Катерина , мама двох добровольців, які зникли безвісти.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

Учасники прес-конференції розповіли про пошук зниклих безвісти військових в зоні АТО (ООС). Також пояснили, чому не запрацював закон «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», який вступив в силу в серпні 2018 року.