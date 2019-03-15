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    За минулу добу СММ ОБСЄ зафіксувала понад 90 вибухів на Донеччині

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    За минулу добу СММ ОБСЄ зафіксувала понад 90 вибухів на Донеччині

    Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано під Світлодарськом, Чермаликом та Ясинуватой

    Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано під Світлодарськом, Чермаликом та Ясинуватой.

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 90 вибухів у Донецькій області. Про це повідомила прес-служба СММ ОБСЄ у звіті на основі інформації, що надійшла за станом на 13 березня.

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    Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), у південно-східному напрямку від н. п. Чермалик (підконтрольний урядові, 31 км на північний схід від Маріуполя) і в районах на північ та південний захід від н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька).

    Зазначимо, що за минулу добу на Луганщині було зафіксовано понад 110 вибухів.

    Нагадаємо, в зоні проведення Операції Об’єднаних сил 13 березня у бліндажі Збройних сил України стався вибух гранати. Двоє українських воїнів загинули, один дістав поранення. На 14 березня стали відомі прізвища загиблих: це старший солдат, військовослужбовець 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57 ОМПБр Віталій Люшняк та  старший солдат, військовослужбовець 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57 ОМПБр Едуард Бершадський. 

    Раніше повідомлялося, що у Попаснянському районі Луганської області внаслідок підриву на міні автомобіля постраждали двоє українських військовослужбовців. Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

    Джерело: УНН

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