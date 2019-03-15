Вибух гранати на Донбасі: оприлюднено імена двох загиблих бійців



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Від вибуху гранати в бліндажі на Донбасі загинули воїни 57-ї ОМПБ Віталій Люшняк і Едуард Бершадський

В зоні проведення Операції Об’єднаних сил 13 березня у бліндажі Збройних сил України стався вибух гранати. Двоє українських воїнів загинули, один дістав поранення. На 14 березня стали відомі прізвища загиблих, повідомляє Цензор.НЕТ.

13 березня загинув Люшняк Віталій Олегович, старший солдат, військовослужбовець 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57 ОМПБр, який народився в селищі Ятрань Новоархангельського району Кіровоградської області.

Віталій Люшняк. Фото: censor.net.ua

Другий загиблий - старший солдат, військовослужбовець 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57 ОМПБр, Бершадський Едуард Валентинович, народився в м. Кропивницький Кіровоградської області.

Едуард Бершадський. Фото: censor.net.ua

Як повідомляв «Главком», у районі проведення Операції Об'єднаних сил в результаті вибуху гранати в бліндажі загинули двоє українських військових, один отримав поранення. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство), але, за попередньою інформацією, граната могла вибухнути внаслідок необережності.

Раніше повідомлялося, що у Попаснянському районі Луганської області внаслідок підриву на міні автомобіля постраждали двоє українських військовослужбовців. Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані.