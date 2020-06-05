Пункти пропуску на Донбасі запрацюють 10 червня



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10 червня мають запрацювати КПВВ на лінії розмежування

Під час жорсткого карантину перетнути лінію розмежування могли лише громадян України, які мали на це особливі підстави

Штаб Операції Об'єднаних сил готується до відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування на Донбасі з 10 червня.

Про це повідомляє пресслужба президента за підсумками наради з протидії поширенню коронавірусу в Україні.

«У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що з 10 червня готуються до відкриття контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування», — заявили в Офісі президента.

У березні всі КПВВ на лінії розмежування були закриті, пропуск людей був повністю припинений у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу.

Перетнути лінію розмежування могли лише громадян України, які мали на це особливі підстави.

Станом на 5 червня в підконтрольній Уряду Донецькій області підтверджено 195 випадків коронавірусу, в Луганській — 51 випадок. Точних даних про епідситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу немає.

Коронавірус в Україні

Всього 25964

Хворіють 13830

Одужали 11372

Померли 762

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В Україні 5 червня зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588). Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків. З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12). За добу госпіталізували 103 особу