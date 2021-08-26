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    Думки вголос

    Фантастичний подвиг: як українець ліквідував п'ятьох російських військових на Донбасі

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Боєздатність в сучасній війні&nbsp;&ndash; це не кількість і не екіпірування, а якість і мотивація.&nbsp;Саме це допоможе викинути російських окупантів з Донбасу - Фантастичний подвиг: як українець ліквідував п'ятьох російських військових на Донбасі
    Боєздатність в сучасній війні – це не кількість і не екіпірування, а якість і мотивація. Саме це допоможе викинути російських окупантів з Донбасу

    Вбиті найманці вже ніколи не порушать «перемир'я»

    Мовою оригіналу

    Слова о борьбе с российской оккупацией это хорошо. Но вместо слов куда более убедительней поскорей увидеть день, когда будет награжден званием Герой Украины человек, совершивший самый потрясающий подвиг 2021-го года.

    Со временем мы опубликуем все детали, это произошло некоторое время назад.

    Один украинский воин зашел на позиции противника и в одиночку уничтожил весь личный состав опорного пункта, нарушавшего условия перемирия и обстреливавшего украинские посты. Это происходило в «серой зоне», которая по условиям Минских соглашений должна была находиться под контролем Украины. В результате сразу пять наемников оккупационных войск на Донбассе, имеющих паспорта граждан РФ, были нейтрализованы на месте. Причем подтвержденных самим противником, с опубликованными личными данными. Теперь они уже никогда не нарушат «перемирие».

    Герой благополучно вернулся.

    Этот человек показал, что боеспособность в современной войне – это не количество и не экипировка, а качество и мотивация. Он сделал больше, чем некоторые бригады за всю ротацию. Именно на изучении таких примеров и награждении таких людей надо делать военные реформы именно на таких воинах надо строить армию, которая вышвырнет российских оккупантов с Донбасса.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бойовики на Донбасі Донбас війна
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    Фантастичний подвиг: як українець ліквідував п'ятьох російських військових на Донбасі