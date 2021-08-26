Доба на Донбасі: бойовики гатили з гранатометів і кулеметів
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь
Протягом минулої доби, 25 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Поблизу Новолуганського російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Травневого ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед українських військових немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.