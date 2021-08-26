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    Події в Україні

    Доба на Донбасі: бойовики гатили з гранатометів і кулеметів

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    Бойових втрат серед українських військових немає - Доба на Донбасі: бойовики гатили з гранатометів і кулеметів
    Бойових втрат серед українських військових немає
    Фото з відкритих джерел

    На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь

    Протягом минулої доби, 25 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    Поблизу Новолуганського російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Неподалік Травневого ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

    У напрямку Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів.

    Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

    На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Бойових втрат серед українських військових немає.

    Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

    Станом на 7 годину ранку, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Міноборони військові СЦКК Операція Об’єднаних сил
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    Доба на Донбасі: бойовики гатили з гранатометів і кулеметів