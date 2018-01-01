На Донбасі загострення: постраждали четверо українських воїнів

Окупанти збільшили кількість обстрілів на Донбасі

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі поранено трьох українських військовослужбовців, ще одного травмовано. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк. «Унаслідок ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців були поранені. Ще один наш захисник



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Ситуація в зоні АТО загострюється

Окупанти збільшили кількість обстрілів на Донбасі

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі поранено трьох українських військовослужбовців, ще одного травмовано. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

«Унаслідок ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців були поранені. Ще один наш захисник отримав бойове травмування», - сказав він.

Гуцуляк зазначив, що протягом останніх кількох днів ситуація на Донбасі має тенденцію до загострення.

Як повідомлялося, минулої доби ворог збільшив кількість збройних провокацій на Донбасі. Зафіксовано 14 прицільних обстріли з боку загарбників.

Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували близько 200 вибухів у Донецькій області.

Нагадаємо також, що 6 лютого у Красногорівці стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого отримали поранення троє дітей 14, 9 та 3 років. Двоє молодших дітей знайшли на вулиці невідомий предмет і гралися з ним, старша дівчина сиділа спиною до малечі. Коли предмет вибухнув, старша дівчинка відбулася відносно легкими осколковими пораненнями грудної клітини, сідниць та гомілки. Малеча ж отримала важкі ушкодження: хлопчику пошкодило внутрішні органи та відірвало три пальці на лівій руці, найменшій дівчинці відірвало палець на правій руці та також пошкодило внутрішні органи.