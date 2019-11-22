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    На Донбасі затримали бойовика «ЛНР», який їхав міняти український паспорт

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    На Донбасі затримали бойовика «ЛНР», який їхав міняти український паспорт

    46-річного бойовика затримали на блокпосту

    Поліція затримала на Луганщині бойовика «ЛНР», який виїхав на підконтрольну Україні територію, аби замінити паспорт. Сам чоловік каже, що тільки охороняв громадський порядок і в бойових діях участі не брав.

    Про це повідомили в поліції Луганщині.

    46-річного чоловіка затримали на блокпосту, за оперативними даними, у 2014 році він входив до складу формувань так званої «ЛНР» у селищі міського типу Ясиновський у місті Ровеньки.

    Проти нього порушено справу за статтею 260 (Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу. Зазначається, що чоловік «плідно співпрацює зі слідчими».

    Сам затриманий заявив, що на початку 2014-го жителі селища самотужки створили групи для охорони правопорядку й займались «нічним патрулюванням, захистом населення від грабіжників та мародерів».

    Він додав, що ці «правоохоронці» іноді вгамовували домашні сварки, але загалом у них був лише один на всіх карабін.

    Затриманий стверджує, що у травні 2014 року виїхав у Росію разом із родиною і в бойових діях участі не брав.

    окупанти Луганщина ЛНР паспорт поліція чоловік населення
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