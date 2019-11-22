На Донбасі затримали бойовика «ЛНР», який їхав міняти український паспорт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

46-річного бойовика затримали на блокпосту

Поліція затримала на Луганщині бойовика «ЛНР», який виїхав на підконтрольну Україні територію, аби замінити паспорт. Сам чоловік каже, що тільки охороняв громадський порядок і в бойових діях участі не брав.

Про це повідомили в поліції Луганщині.

46-річного чоловіка затримали на блокпосту, за оперативними даними, у 2014 році він входив до складу формувань так званої «ЛНР» у селищі міського типу Ясиновський у місті Ровеньки.

Проти нього порушено справу за статтею 260 (Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу. Зазначається, що чоловік «плідно співпрацює зі слідчими».

Сам затриманий заявив, що на початку 2014-го жителі селища самотужки створили групи для охорони правопорядку й займались «нічним патрулюванням, захистом населення від грабіжників та мародерів».

Він додав, що ці «правоохоронці» іноді вгамовували домашні сварки, але загалом у них був лише один на всіх карабін.

Затриманий стверджує, що у травні 2014 року виїхав у Росію разом із родиною і в бойових діях участі не брав.