В Івано-Франківську рейдери захопили міський ринок. Поліція не втручається - ЗМІ



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Компанія, що багато років є власником міського ринку, звернулася до поліції і суду з заявами про рейдерство

Відповідно до реєстру Мін'юсту новим «власником» ринку стала резидентка непідконтрольної Україні Авдіївки, а новим «керівником» - житель окупованої Авдіївки

В Івано-Франківську рейдери захопили продовольчий ринок. Наприкінці жовтня було змінено місце реєстрації керуючої компанії - ТОВ «Торговий сервіс», її засновника і директора. Відповідно до реєстру Мін'юсту новим «власником» ТОВ стала резидентка непідконтрольної Україні Авдіївки, а новим «керівником» - житель окупованої Авдіївки.

Про це йдеться в розслідуванні «Обозревателя» в статті «Як рейдери з «ДНР» захопили ринок в Івано-Франківську і чому їх не бачить місцева поліція».

Компанія, що багато років є власником міського ринку, звернулася до поліції і суду з заявами про рейдерство. «Також в компанії заявили, що люди спортивної статури захопили і викрали службову машину, що перевозила документацію і трудові книжки працівників», - написав журналіст «Обозревателя».

За інформацією ЗМІ, 27 жовтня чоловіки в балаклавах увірвалися на територію ринку, побили охоронця, зламали двері офісу і захопили будівлю адміністрації. Поліцейські, які охороняли територію, не зупинили явно злочинні дії. Їх задовольнили представлені рейдерами «документи» про зміну права власності, зареєстровані держреєстратором однієї з сільрад Кіровоградської області. Цікаво, що незабаром реєстратор заявив, що таких реєстраційних операцій не здійснював.

«Самоназвані власники ринку працюють за сфальсифікованими документами. Ніяких офіційних рахунків немає. Зібрані кошти передаються новим «власникам», в так звану, «ДНР». Ніяких комунальних платежів або відрахувань до міського бюджету не здійснюють», - повідомив справжній власник Ігор Халаменда.

Багаторічні власники вже довели в Мін'юсті, що зміни до реєстру внесені незаконно. Офіційний лист, підписаний міністром юстиції Молюською, підтверджує їх право власності. Однак за цей час нові «власники» встигли передати ринок у оренду третій стороні, яка за допомогою людей спортивної статури контролює ринок.

Як повідомляють ЗМІ, днями в присутності поліції ці люди напали на представника справжнього власника, який намагався поспілкуватися з рейдерами. Цікаво, що поліція і далі не втручається в ситуацію, при тому, що у відношенню нападників відкрите кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу. На думку місцевого адвоката Тараса Жарський, це свідчить, що окремі представники поліції можуть перебувати в змові з «новими власниками».

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в коментарі інтернет-ресурсу «Галичина» заявив, що містяни налякані подіями навколо ринку, але поліція не робить нічого, щоб їх заспокоїти.

«Я звернувся до ОДА, до представників влади. Наше спокійне місто не повинне повертатися до бандитських методів. На незаконні дії повинні реагувати силовики. Люди стурбовані і очікують підтримки правоохоронних органів», - зазначив міський голова.