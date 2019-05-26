На Донеччині 18-річний хлопець зберігав удома гранати та пластид



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Фото: police.dn.ua

За словами юнака, вибухонебезпечні предмети він знайшов у 2017 році біля села поблизу лінії бойових дій

На Донеччині у селі Солодке 18-річний юнак зберігав у себе вдома гранати з запалами та пластид. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

«В рамках спецзаходів з протидії нелегальному обігу зброї та боєприпасів співробітники Мар’їнського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що мешканець с. Солодке зберігає вдома вибухонебезпечні предмети. Під час слідчих дій у підлітка, який проживає разом з дідусем, у літній кухні було виявлено: дві гранати РГД- 5 с запалами та 400 г пластиду», — йдеться у повідомленні.

За словами юнака, вибухонебезпечні предмети він знайшов у 2017 році біля села поблизу лінії бойових дій.

Хлопець раніше вже був судимий.

«Також минулої доби поліцейські прифронтової Авдіївки, отримавши постанову суду на проведення обшуку, вилучили у місцевого мешканця два корпуси від гранати РГД-5 та Ф-1, і 200 набоїв до автомату Калашникова калібром 5,45 мм», — додали у поліції.

За обома фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.263 Кримінального Кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.