У жителя Подільського району поліцейські вилучили обріз мисливської рушниці



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Чоловіку загрожує покарання від трьох до семи років позбавлення волі

Під час відпрацювання в рамках операції «Зброя та вибухівка» в одному з сіл району поліцейські зупинили перехожого, який ніс у господарській сумці обріз гладкоствольної рушниці з набоєм.

«Чоловік вже має за плечима кілька судимостей за майнові злочини, ніде не працює, збирає металеві вироби на смітниках та в лісосмугах. Він пояснив, що саме під час таких «розкопок» і знайшов обріз. Розуміючи, що порушує закон, все ж вирішив залишити його собі», - розповів начальник Подільського ВП Микола Піщанський

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зброя направлена на експертне дослідження, тривають слідчі дії.

За незаконне зберігання зброї правопорушнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.