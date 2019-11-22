На Донеччині бойовики атакували ракетою військовий автомобіль: троє бійців отримали контузію (фото)



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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Оператор ворожого ПТРК намагався «завести» ракету саме у кабіну, але чітко не розрахував відстань і влучив у дерев’яний борт кузова

На Донеччині бойовики атакували ракетою військовий автомобіль у мирному населеному пункті. Про це повідомив штаб Операції об'єднаних сил.

«21 листопада, від однієї з військових частини у районі проведення ООС надійшло повідомлення про ушкодження вантажівки. В ході виїзду слідчої групи на місце інциденту з’ясувалося, що автомобіль був підбитий з протитанкового керованого ракетного комплексу «Фагот», - вказано у повідомленні штабу.

Як розповів військовий, що став свідком атаки, пуск ракети здійснювався з відстані близько 2,5 км. На такій дальності керувати боєприпасом дуже важко. Оператор ворожого ПТРК намагався «завести» ракету саме у кабіну, але чітко не розрахував відстань і влучив у дерев’яний борт кузова.

Троє військовослужбовців отримали контузію. Серед них — одна жінка. Зараз вони перебувають на лікуванні у військовому госпіталі. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Як повідомлялось, бойовики сім разів обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 22 листопада, один український військовослужбовець загинув і одного поранено.