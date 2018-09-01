На Донеччині правоохоронці приступили до посиленого патрулювання



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Сформовано 54 піших патрулі, 9 автопатрулів та 10 екіпажів патрульної поліції

У Донецькій області до посиленого чергування заступили особовий склад поліції Донеччини, співробітники Управління патрульної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України та представники громадських формувань.

Про це йдеться у повідомленні на сайті поліції Донецької області.

Крім того, на території області продовжують проводитися заходи з вилучення з незаконного обігу зброї, виявлення та затримання осіб, які загрожують публічній безпеці.

Як зазначається, тільки в Маріуполі правопорядок охоронятимуть понад 250 поліцейських. Сформовано 54 піших патрулі, 9 автопатрулів та 10 екіпажів патрульної поліції.

Варто зазначити, що Захарченка вбили на поминках російського естрадного співака і українофоба Йосипа Кобзона.

Раніше повідомлялося, що у Донецьку після вбивства ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка відбуваються масові затримання людей.

Так звані спецслужби незаконних збройних формувань «ДНР» масово затримують людей просто на вулицях, за останні півтори години надійшло вісім повідомлень. Арешти відбуваються по всьому місту, затримання вже були на бульварі Пушкіна, вулиці Артема, Комсомольському проспекті, площі Леніна, районі Драматичного театру, проспекті Гурова, Університетській

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.