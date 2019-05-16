На Донеччині рецидивіст торгував вибухівкою (фото)



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Фото: police.dn.ua

Поліцейські провели дві оперативні закупки, під час яких було вилучено гранати Ф-1, кожна коштувала тисячу гривень

На Донеччині затримали чоловіка, який займався продажем гранат. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що житель села Кальчик Нікольського району шукає покупців на гранати. Чоловік був судимий за майнові злочини та має зв’язки у кримінальному світі.

Зазначається, що зловмисник призначав покупцям зустріч на вулицях в різних частинах села, а товар передавав з рук у руки. Поліцейські провели дві оперативні закупки, під час яких було вилучено гранати Ф-1, кожна коштувала тисячу гривень. Під час останньої оборудки чоловік був затриманий, він пояснив, що обидві гранати знайшов на околицях села та заховав.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Триває досудове розслідування.