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    На Донеччині рецидивіст торгував вибухівкою (фото)

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    На Донеччині рецидивіст торгував вибухівкою (фото)
    Фото: police.dn.ua

    Поліцейські провели дві оперативні закупки, під час яких було вилучено гранати Ф-1, кожна коштувала тисячу гривень

    На Донеччині затримали чоловіка, який займався продажем гранат. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

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    Правоохоронці отримали інформацію про те, що житель села Кальчик Нікольського району шукає покупців на гранати. Чоловік був судимий за майнові злочини та має зв’язки у кримінальному світі.

    Зазначається, що зловмисник призначав покупцям зустріч на вулицях в різних частинах села, а товар передавав з рук у руки. Поліцейські провели дві оперативні закупки, під час яких було вилучено гранати Ф-1, кожна коштувала тисячу гривень. Під час останньої оборудки чоловік був затриманий, він пояснив, що обидві гранати знайшов на околицях села та заховав.

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    На Донеччині рецидивіст торгував вибухівкою (фото)
    На Донеччині рецидивіст торгував вибухівкою (фото)
    На Донеччині рецидивіст торгував вибухівкою (фото)
    На Донеччині рецидивіст торгував вибухівкою (фото)
    Фото: police.dn.ua

    За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Триває досудове розслідування.

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