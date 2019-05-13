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    У будинок депутата на Рівненщині кинули гранату (фото)

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    У будинок депутата на Рівненщині кинули гранату (фото)
    Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

    У результаті вибуху ніхто не постраждав: уся сім’я на той момент перебувала у Рівному

    На Рівненщині у будинок депутата районної ради кинули гранату. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Рівненській області.

    До поліції у понеділок, 13 травня, близько третьої ночі надійшло повідомлення 57-річного жителя села Яцьковичі Березнівського району, що невідомі в його будинок кинули гранату.

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    «Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що власник помешкання працює у лісництві та є депутатом районної ради. За результатами огляду працівниками вибухотехнічного відділу ГУНП в одній із кімнат вибухнула граната РГД 5, яку вкинули через вікно з території подвір’я», - йдеться в повідомленні.

    У результаті вибуху ніхто не постраждав: уся сім’я на той момент перебувала у Рівному.

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    У будинок депутата на Рівненщині кинули гранату (фото)
    У будинок депутата на Рівненщині кинули гранату (фото)
    У будинок депутата на Рівненщині кинули гранату (фото)
    У будинок депутата на Рівненщині кинули гранату (фото)
    Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

    З місця події криміналісти вилучили уламки гранати і запал до неї з маркуванням.

    Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 КК України, тобто хуліганство. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють причетних до злочину осіб.

    Нагадаємо, у Черкасах на подвір’ї приватного будинку вибухнула граната. Вибухом у житлі пошкодило вікна. Ніхто не постраждав. Ймовірно, дії були вчинені з хуліганських мотивів.

    Як повідомлялось, у ніч на 8 травня на подвір'ї депутата Волинської обласної ради Анатолія Буська у Камінь-Каширському стався вибух через підкинутий невідомими предметВнаслідок вибуху ніхто не постраждав. Пошкоджено фасад будинку, вікно та металевий паркан.

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