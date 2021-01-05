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    Рятувальники попередили про сильні дощі та підвищення води в річках Закарпаття

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    В Україну 5 січня прийде циклон Ахмет - Рятувальники попередили про сильні дощі та підвищення води в річках Закарпаття
    В Україну 5 січня прийде циклон Ахмет

    5 – 6 січня на річках Закарпаття відбуватиметься підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м

    На більшій частині Закарпаття 5 січня очікуються сильні дощі, вдень на високогір'ї з мокрим снігом. Про це повідомляє Управлінні ДСНС в Закарпатській області.

    Зазначається, що 5 – 6 січня на річках Закарпаття відбуватиметься підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м над поточними рівнями в межах корінних берегів.

    «У нижніх течіях Боржави вода може вийти на заплаву, в нижніх течіях Латориці вода утримається на заплаві з незначним підвищенням», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, в Україну 5 січня прийде циклон Ахмет. Очікується хмарна погода з проясненнями через наближення циклону Ахмет, у західних областях, а також в окремих районах на півдні країни дощитиме.

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      Теги: ДСНС Закарпаття вода рятувальники річка
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