Рятувальники попередили про сильні дощі та підвищення води в річках Закарпаття

5 – 6 січня на річках Закарпаття відбуватиметься підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м

На більшій частині Закарпаття 5 січня очікуються сильні дощі, вдень на високогір'ї з мокрим снігом. Про це повідомляє Управлінні ДСНС в Закарпатській області.

Зазначається, що 5 – 6 січня на річках Закарпаття відбуватиметься підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м над поточними рівнями в межах корінних берегів.

«У нижніх течіях Боржави вода може вийти на заплаву, в нижніх течіях Латориці вода утримається на заплаві з незначним підвищенням», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Україну 5 січня прийде циклон Ахмет. Очікується хмарна погода з проясненнями через наближення циклону Ахмет, у західних областях, а також в окремих районах на півдні країни дощитиме.