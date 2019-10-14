У Богдана не вистачило мужності вибачитися за слова про «проплачений Майдан», – Порошенко



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Андрій Богдан назвав « проплаченою » акцію протесту, яка пройшла в Києві 6 жовтня

Фрази про «проплачений Майдан» свідчать про повне нерозуміння процесів, які відбуваються в країні, зазначив Порошенко

У глави Офісу президента Андрія Богдана не вистачило мужності вибачитися за слова про «проплачений Майдані« на відміну від глави фракції «Слуга народу« в парламенті Давида Арахамія.

Про це написав п’ятий президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

«Українці ніколи не погодяться на здачу української землі. Українці ніколи не погодяться на капітуляцію. З українцями треба більше говорити, щоб краще їх розуміти», – вказав він.

За словами Порошенка, «влада повинна дати гарантії народу, що червоні лінії, які були встановлені за ці п’ять років, не будуть перейдено».

«Фрази про «проплачений Майдан «свідчать про повне нерозуміння процесів, які відбуваються в країні. Добре, що у пана Арахамії вистачило мужності вибачитися перед учасниками акції. Я так розумію, що цієї мужності не вистачило у пана Богдана», – зазначив п’ятий президент України.

Він також додав, що ветерани АТО і ООС «своїм життям, своєю участю в захисті України заслуговують, щоб їх чули і щоб на них не вішали ярлики« проплачених Майданів».

Нагадаємо, що учасники акції «Ні капітуляції», що сьогодні проводили віче на Майдані Незалежності у Києві, вимагали відставки керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Активісти озвучили основні вимоги до президента Володимира Зеленського. Зокрема, це заборона впровадження особливого статусу для ОРДЛО чи будь-яких інших регіонів України; заборона впровадження амністії для бойовиків так званих ДНР і ЛНР; заборона відведення українських військ від лінії розмежування; заборона будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території ОРДЛО і заборона проведення виборів до будь-яких органів влади чи самоврядування на території так званих «ДНР» і «ЛНР» до отримання повного контролю по усій довжині україно-російського кордону..