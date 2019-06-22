На Донеччині визначили найкращого мисливця за ворожою бронетехнікою (фото)



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Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

Пріоритетна ціль протитанкіста – вистежити та ліквідувати ворожого сталевого монстра, що дошкуляє нашим підрозділам та перешкоджає виконанню бойового завдання

Дводенні змагання серед бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів та протитанкової артилерії операції Об’єднаних сил відбулись на одному з військових полігонів Донеччини. Винищувачі ворожих танків та бойових броньованих машин зі складу Об'єднаних сил змагались у двох номінаціях: спортивній та професійній. Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у Facebook.

У перший день воїни ООС повинні були у складі бойових розрахунків подолати півкілометрову дистанцію із численними перепонами. Ускладнювало проходження полоси те, що вправа виконувалась у повному бойовому спорядженні. Потрібно було не лише швидко пробігти певні відрізки дистанції, але й комбінувати силові та анаеробні вправи. Зокрема, переносити ящики з боєприпасами, у протигазі подолати умовно заражену ділянку місцевості, вразити ціль пострілом з автомата, кидати гранати на влучність та наприкінці дистанції провести медичну евакуацію постраждалого з підбитої техніки за допомогою евакуаційних строп.

Другий день був повністю присвячений демонстрації професійних навичок та виконанню практичних стрільб. Бойові розрахунки та екіпажі ПТРК «Штурм», «Конкурс», «Фагот», «Стугна-П», а також гарматні розрахунки протитанкової артилерії МТ-12 «Рапіра» по черзі виконували практичні стрільби по виданих цілях.

Фактично, бойова робота протитанкіста дуже нагадує роботу снайпера. Пріоритетна ціль для стрільця – ворожі командири, кулеметники, зв’язківці тощо. А завдання протитанкіста – вистежити та ліквідувати ворожого сталевого монстра, що дошкуляє нашим підрозділам та перешкоджає виконанню бойового завдання.

Під час змагань протитанкісти продемонстрували високий рівень бойової готовності до застосування ПТРК та артилерії проти броньованих цілей противника. А також злагодженість військових колективів та непоборне прагнення здобути перемогу у змаганні.

Підбиваючи підсумки заходу, командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський наголосив на важливості підтримання високого рівня практичних професійних навичок особового складу протитанкових підрозділів.

Командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Сирський нагородив учасників змагань грамотами. А ті, хто посів призові місця, окрім грамот отримали ще й грошові сертифікати. За перше місце – 5 тисяч гривень кожному члену бойового розрахунку. За друге та третє місце, відповідно, три та дві тисячі гривень.

Як повідомлялось, збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню з початку доби, 22 червня, станом на 12 годину.

За наявною інформацією, від початку поточної доби один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення і наразі перебуває у медичному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний.