Скільки мешканців Київщини підписали декларації з лікарями

Жителів Київщини, які досі не уклали договори з лікарями, закликають зробити це якнайшвидше

Київщина має найвищий відсоток підписаних декларацій з лікарями в Україні

Київщина має найбільшу кількість підписаних декларацій з лікарями в Україні. Її показник складає 88,4%. При цьому середній відсоток по країні – 73,4%.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Василь Володін із посиланням на дані НСЗУ.

«В області декларації підписали 1,5 млн людей. Це майже 871 тис. жінок і 704 тис. чоловіків. Проте, ще понад 11% жителів Київщини досі не уклали договори з лікарями. Закликаю скористатись своїм правом як можна швидше. Особливо це актуально зараз на фоні стрімкого збільшення хворих на коронавірус, адже найперше, що людина має зробити за наявності перших симптомів хвороби, – звернутися до сімейного лікаря», – наголосив Володін.

Згідно з аналітичними даними, ситуація у розрізі вікових груп виглядає так:

майже 531 тисяча - дорослі віком 40-64 роки.

понад 417 тисяч - дорослі віком 18-39 років.

більше 260 тисяч - дорослі віком 65 років і старше.

понад 250 тисяч - діти віком 6-17 років.

більше 114 тисяч - діти віком від 0 до 5 років.

Підписати декларацію з сімейним лікарем можна в онлайн-режимі. Ця функція доступна за посиланням: https://ehealth.gov.ua/yak-obraty-likarya/.

Як повідомлялося, мобільні бригади та сімейні лікарі в Україні виявлятимуть Covid-19 за 15-20 хвилин.

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