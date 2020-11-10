Ексміністр обізвав президента і главу його офіса, які захворіли на Covid-19

Володимир Омелян обізвав президента і главу його офіса «ідіотами», від яких залежить життя цілої країни

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян обізвав президента і главу його офіса «ідіотами», від яких залежить життя цілої країни. Про це ексміністр написав на своїй сторінці у Facebook.

«10 842 українці захворіли на коронавірус за минулу добу. Вірніше, 10 840 українців і 2 ідіоти. І від цих двох ідіотів залежить життя всієї держави. На жаль», – написав Омелян.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.

Зазначимо, прессекретарка Зеленського висловила жаль, що президент почувається добре.

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі.

До слова, Єрмак слідом за Зеленським йде на самоізоляцію.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.

Як відомо, дружина президента Олена Зеленська хворіла на коронаавірус ще на початку літа. Про одужання Зеленської стало відомо 3 липня. Також Зеленський заявив, що його син також хворів коронавірусом.

В Україні за минулу добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.