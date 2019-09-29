На Закарпатті стався землетрус



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Інформація про те, чи відчули землетрус місцеві жителі, не надходила

Поштовхи були зафіксовані у районі села Колочава 28 вересня о 15.43

У Закарпатській області в районі села Колочава сейсмологи зафіксували землетрус.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, посилаючись на дані сейсмостанції «Львів».

«28 вересня о 15:43 в Закарпатській області (район с. Колочава) зареєстровано землетрус. Координати епіцентру: широта 48.36 град., довгота 23.69 град. Магнітуда за довжиною запису MD=2.0; глибина гіпоцентру 3.8 км», - йдеться у повідомленні.

Водночас інформація про те, чи відчули землетрус місцеві жителі, не надходила.

Зазначимо, що село Колочава розташоване неподалік найбільшого озера України «Синевир».

Окремо у департаменті наголосили, що у неділю, 29 вересня, небезпечних явищ погоди не очікується.

Як повідомлялося, біля узбережжя Чилі стався руйнівний землетрус.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що у неділю в більшості областей буде дощовою. Денна температура становитиме переважно 14-19 градусів тепла.