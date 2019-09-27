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    У світі

    Біля узбережжя Чилі стався руйнівний землетрус

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    Раніше в цьому районі реєструвалися землетруси аналогічної сили - Біля узбережжя Чилі стався руйнівний землетрус
    Раніше в цьому районі реєструвалися землетруси аналогічної сили

    Землетрус мав магнітуду 6,1 бала

    У Тихому океані біля узбережжя Чилі за 18 км на північний захід від міста Кокімбо в центральній частині країни зафіксували землетрус магнітудою 6,1 бала.

    Про це повідомляє Алтає-Саянська філія Єдиної геофізичної служби РАН.

    Зазначається, що служба зафіксувала землетрус о 23:31 за київським часом у четвер.

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    За інтенсивністю струсів в епіцентрі, землетрус оцінюється як «руйнівний».

    За оцінкою Геологічної служби США, землетрус мав магнітуду 5,4.

    Раніше в цьому районі реєструвалися землетруси аналогічної сили.

    Як повідомлялося, 27 вересня, у Стамбулі стався потужний землетрус.

    До слова, внаслідок землетрусу, який стався на півночі Пакистану у регіоні Кашмір у вівторок, 24 вересня, загинуло щонайменше 22 людини, ще кілька сотень осіб були травмовані.

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