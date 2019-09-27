Біля узбережжя Чилі стався руйнівний землетрус



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Раніше в цьому районі реєструвалися землетруси аналогічної сили

Землетрус мав магнітуду 6,1 бала

У Тихому океані біля узбережжя Чилі за 18 км на північний захід від міста Кокімбо в центральній частині країни зафіксували землетрус магнітудою 6,1 бала.

Про це повідомляє Алтає-Саянська філія Єдиної геофізичної служби РАН.

Зазначається, що служба зафіксувала землетрус о 23:31 за київським часом у четвер.

За інтенсивністю струсів в епіцентрі, землетрус оцінюється як «руйнівний».

За оцінкою Геологічної служби США, землетрус мав магнітуду 5,4.

Раніше в цьому районі реєструвалися землетруси аналогічної сили.

Як повідомлялося, 27 вересня, у Стамбулі стався потужний землетрус.

До слова, внаслідок землетрусу, який стався на півночі Пакистану у регіоні Кашмір у вівторок, 24 вересня, загинуло щонайменше 22 людини, ще кілька сотень осіб були травмовані.