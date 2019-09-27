Біля узбережжя Чилі стався руйнівний землетрус
Землетрус мав магнітуду 6,1 бала
У Тихому океані біля узбережжя Чилі за 18 км на північний захід від міста Кокімбо в центральній частині країни зафіксували землетрус магнітудою 6,1 бала.
Про це повідомляє Алтає-Саянська філія Єдиної геофізичної служби РАН.
Зазначається, що служба зафіксувала землетрус о 23:31 за київським часом у четвер.
За інтенсивністю струсів в епіцентрі, землетрус оцінюється як «руйнівний».
За оцінкою Геологічної служби США, землетрус мав магнітуду 5,4.
Раніше в цьому районі реєструвалися землетруси аналогічної сили.
Як повідомлялося, 27 вересня, у Стамбулі стався потужний землетрус.
До слова, внаслідок землетрусу, який стався на півночі Пакистану у регіоні Кашмір у вівторок, 24 вересня, загинуло щонайменше 22 людини, ще кілька сотень осіб були травмовані.