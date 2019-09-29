Землетрус в Індонезії: кількість жертв зросла до 30 людей
У результаті землетрусу 156 осіб постраждали і близько 25 тис. були змушені покинути будинки.
В Індонезії кількість жертв землетрусу досягнула вже 30 людей.
Про це повідомляє в неділю агентство Xinhua.
Зазначається, що ще 156 осіб постраждали і близько 25 тис. були змушені покинути будинки.
Місцева влада повідомляє, що режим надзвичайної ситуації діятиме до 9 жовтня.
Протягом цього часу на місці події будуть проводити рятувальні та відновлювальні роботи.
Як повідомлялося, підземний поштовх магнітудою 6,6 бала зафіксований в акваторії моря Банда в східній частині Індонезії біля південного узбережжя острова Серам 26 вересня. За інтенсивністю поштовхів в епіцентрі, землетрус оцінюється як «спустошливий».
Як повідомлялося, біля узбережжя Чилі стався руйнівний землетрус.