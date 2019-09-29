Землетрус в Індонезії: кількість жертв зросла до 30 людей



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Місцева влада повідомляє, що режим надзвичайної ситуації діятиме до 9 жовтня.

У результаті землетрусу 156 осіб постраждали і близько 25 тис. були змушені покинути будинки.

В Індонезії кількість жертв землетрусу досягнула вже 30 людей.

Про це повідомляє в неділю агентство Xinhua.

Зазначається, що ще 156 осіб постраждали і близько 25 тис. були змушені покинути будинки.

Місцева влада повідомляє, що режим надзвичайної ситуації діятиме до 9 жовтня.

Протягом цього часу на місці події будуть проводити рятувальні та відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, підземний поштовх магнітудою 6,6 бала зафіксований в акваторії моря Банда в східній частині Індонезії біля південного узбережжя острова Серам 26 вересня. За інтенсивністю поштовхів в епіцентрі, землетрус оцінюється як «спустошливий».

Як повідомлялося, біля узбережжя Чилі стався руйнівний землетрус.