  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Землетрус в Індонезії: кількість жертв зросла до 30 людей

    • Розсилка
    Місцева влада повідомляє, що режим надзвичайної ситуації діятиме до 9 жовтня. - Землетрус в Індонезії: кількість жертв зросла до 30 людей
    Місцева влада повідомляє, що режим надзвичайної ситуації діятиме до 9 жовтня.

    У результаті землетрусу 156 осіб постраждали і близько 25 тис. були змушені покинути будинки.

    В Індонезії кількість жертв землетрусу досягнула вже 30 людей.

    Про це повідомляє в неділю агентство Xinhua.

    Зазначається, що ще 156 осіб постраждали і близько 25 тис. були змушені покинути будинки.

    Читайте також

    Місцева влада повідомляє, що режим надзвичайної ситуації діятиме до 9 жовтня.

    Протягом цього часу на місці події будуть проводити рятувальні та відновлювальні роботи.

    Як повідомлялося, підземний поштовх магнітудою 6,6 бала зафіксований в акваторії моря Банда в східній частині Індонезії біля південного узбережжя острова Серам 26 вересня. За інтенсивністю поштовхів в епіцентрі, землетрус оцінюється як «спустошливий».

    Як повідомлялося, біля узбережжя Чилі стався руйнівний землетрус.

     

    Читайте також
    місцева влада Індонезія землетрус влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ