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    На Харківщині ДБР затримало слідчого, який вимагав $6 тис за закриття провадження

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    На Харківщині ДБР затримало слідчого, який вимагав $6 тис за закриття провадження
    Фото: dbr.gov.ua

    За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав від громадянина, підозрюваного у шахрайстві, $6 тис.

    Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, затримали слідчого одного з районних відділів Головного управління Національної поліції в Харківській області під час отримання ним неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав від громадянина, підозрюваного у шахрайстві, $6 тис.

    За вказану суму правоохоронець обіцяв закрити кримінальне провадження та не притягувати чоловіка до кримінальної відповідальності.

    Правоохоронця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ним першої частин неправомірної вигоди в сумі 15 тис. грн.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

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    На Харківщині ДБР затримало слідчого, який вимагав $6 тис за закриття провадження
    На Харківщині ДБР затримало слідчого, який вимагав $6 тис за закриття провадження
    На Харківщині ДБР затримало слідчого, який вимагав $6 тис за закриття провадження
    Фото: dbr.gov.ua

    Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області. Оперативний супровід – Служба безпеки України та Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

    Кваліфікація - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

    У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    прокуратура Харківщина Державне бюро розслідувань
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