Керівник Державного бюро розслідувань просить в уряду премії, як у військових – ЗМІ

Додаткова винагорода має розмір у 30 тис. грн. щомісячно

Керівник Державного бюро розслідувань просить додаткову винагороду у розмірі 30 тис. грн для рядових і начальників ДБР на час воєнного стану. З відповідним листом Олексій Сухачов звернувся до прем’єра Дениса Шмигаля, повідомляє «Українська правда».

«Прошу доповнити перелік суб'єктів, яким може виплачуватись додаткова винагорода згідно із постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2022 номер 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану», особами рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до положень цієї постанови Кабміну, додаткова винагорода має розмір у 30 тис. грн. щомісячно. І виплачується вона військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки Міністерства оборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, УДО, Держспецзв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам ОГП, ДСНС, співробітникам служби Судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій НАБУ та поліцейським.

Згодом ДБР пояснило, що йдеться про додаткову грошову винагороду не для всіх працівників. Мова виключно про працівників підрозділу спеціального призначення ДБР, які від самого початку вторгнення перебувають на передовій.

«Підрозділи ДБР перебувають за місцями своєї дислокації. Працівники Центрального апарату, у тому числі керівництво ДБР, перебувають у Києві, а слідчі та оперативні працівники виконують визначені завдання. Виключенням є хіба що підрозділи регіонів, де ідуть активні бойові дії. Навіть попри це передислокація стосується переважно адміністративних відділів та працівниць-жінок», – зазначили в ДБР.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань заявило: інформація про переслідування екснардепа Сергія Пашинського за нібито передачу озброєння Збройним силам України, не відповідає дійсності.