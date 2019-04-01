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    На Харківщині поліція стріляла по колесах для затримання підозрюваного у ДТП

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    На Харківщині поліція стріляла по колесах для затримання підозрюваного у ДТП

    Зі слів свідків, невідомий на автомобілі ВАЗ 2110 сріблястого кольору наїхав на чоловіка поблизу автовокзалу у місті Красноград та втік

    Підозрюваного у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Краснограді на Харківщині, який влаштував перегони з поліцією після смертельного наїзду на чоловіка, поліцейські зупинили зі стріляниною по колесах. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в області.

    Повідомлення про загиблого пішохода надійшло до чергової служби Красноградського відділу поліції 31 березня близько опівночі. Зі слів свідків, невідомий на автомобілі ВАЗ 2110 сріблястого кольору наїхав на чоловіка поблизу автовокзалу у місті Красноград та втік з місця події. Загиблим виявився 21-річний житель Красноградського району.

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    Патрульні поліцейські отримали орієнтування на автівку та розпочали її розшук. Поблизу села Високе вони помітили автомобіль ВАЗ 2110 сріблястого кольору з ознаками ДТП.

    Фото: hk.npu.gov.ua
    Фото: hk.npu.gov.ua

    «Автомобіль рухався на великій швидкості та на законні вимоги поліцейських зупинитися не реагував... Поліцейським було прийнято рішення про застосування табельної вогнепальної зброї. В результаті було пошкоджено колеса автомобіля, водій затриманий та доставлений до відділу поліції», - вказали у поліції.

    Фото: hk.npu.gov.ua
    Фото: hk.npu.gov.ua

    Як вказано, цей 30-річний чоловік раніше неодноразово притягувався до відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

    Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Вирішується питання щодо затримання водія авто в порядку статті 208 КПК України та повідомлення йому про підозру.

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