У Києві мікроавтобус з пасажирами врізався у відбійник: жінці відірвало ногу (фото, відео)



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Водій Mercedes виїхав за межі проїжджої частини і наткнувся на металевий відбійник Фото: Інформатор

Металева конструкція огорожі проткнула машину наскрізь

У ніч на понеділок, 1 квітня, в Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП з постраждалими: автомобіль Mercedes Vito виїхав за межі проїжджої частини та допустив зіткнення з відбійником.

Аварія трапилася близько 2:20. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, Mercedes їхав з Кропивницького в Бориспіль. З невідомих причин водій Mercedes виїхав за межі проїжджої частини і наткнувся на металевий відбійник. У момент аварії в машині перебувало восьмеро пасажирів: четверо дорослих і четверо дітей.

Удар припав на пасажирську сторону автомобіля. Металева огорожа проткнула машину наскрізь.

Попередньо, внаслідок аварії постраждали три людини: дитина, чоловік і жінка. Інформація про стан постраждалих з'ясовується. Єдине, що вдалося дізнатися, жінці-пасажиру відірвало ногу. Всіх постраждалих терміново госпіталізували до лікарень столиці. Водій Mercedes перебував на місці події і давав пояснення поліцейським.

На час оформлення ДТП рух здійснювався по двох з чотирьох смуг руху.

Крім цього, на місце виїжджали рятувальники ДСНС, які зрізали відбійник і допомагали витягувати постраждалих з понівеченого автомобіля.

Що саме стало причиною аварії і деталі інциденту з'ясовуються. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики, слідчо-оперативна група та рятувальники.