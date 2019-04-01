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    У Києві мікроавтобус з пасажирами врізався у відбійник: жінці відірвало ногу (фото, відео)

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    Водій Mercedes виїхав за межі проїжджої частини і наткнувся на металевий відбійник - У Києві мікроавтобус з пасажирами врізався у відбійник: жінці відірвало ногу (фото, відео)
    Водій Mercedes виїхав за межі проїжджої частини і наткнувся на металевий відбійник
    Фото: Інформатор

    Металева конструкція огорожі проткнула машину наскрізь

    У ніч на понеділок, 1 квітня, в Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП з постраждалими: автомобіль Mercedes Vito виїхав за межі проїжджої частини та допустив зіткнення з відбійником.

    Аварія трапилася близько 2:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, Mercedes їхав з Кропивницького в Бориспіль. З невідомих причин водій Mercedes виїхав за межі проїжджої частини і наткнувся на металевий відбійник. У момент аварії в машині перебувало восьмеро пасажирів: четверо дорослих і четверо дітей.

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    Удар припав на пасажирську сторону автомобіля. Металева огорожа проткнула машину наскрізь.

    Попередньо, внаслідок аварії постраждали три людини: дитина, чоловік і жінка. Інформація про стан постраждалих з'ясовується. Єдине, що вдалося дізнатися, жінці-пасажиру відірвало ногу. Всіх постраждалих терміново госпіталізували до лікарень столиці. Водій Mercedes перебував на місці події і давав пояснення поліцейським.

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    У Києві мікроавтобус з пасажирами врізався у відбійник: жінці відірвало ногу (фото, відео)
    У Києві мікроавтобус з пасажирами врізався у відбійник: жінці відірвало ногу (фото, відео)
    У Києві мікроавтобус з пасажирами врізався у відбійник: жінці відірвало ногу (фото, відео)
    У Києві мікроавтобус з пасажирами врізався у відбійник: жінці відірвало ногу (фото, відео)
    У Києві мікроавтобус з пасажирами врізався у відбійник: жінці відірвало ногу (фото, відео)
    У Києві мікроавтобус з пасажирами врізався у відбійник: жінці відірвало ногу (фото, відео)
    У Києві мікроавтобус з пасажирами врізався у відбійник: жінці відірвало ногу (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На час оформлення ДТП рух здійснювався по двох з чотирьох смуг руху.

    Крім цього, на місце виїжджали рятувальники ДСНС, які зрізали відбійник і допомагали витягувати постраждалих з понівеченого автомобіля.

    Що саме стало причиною аварії і деталі інциденту з'ясовуються. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики, слідчо-оперативна група та рятувальники.

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