Нічна ДТП на Столичному шосе: поліція відкрила кримінальне провадження



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Металева конструкція огорожі проткнула машину наскрізь Фото: Інформатор

Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого врізався в металевий відбійник

У Києві поліція розпочала кримінальне провадження за фактом нічної ДТП на Столичному шосе, у якій постраждало троє осіб.

Як повідомляє прес-служба столичної поліції, близько другої години ночі київські правоохоронці отримали повідомлення, що на Столичному шосе сталася ДТП з постраждалими. За викликом прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

«На місці події працівники поліції з'ясували, що водій авто навпроти зупинки громадського транспорту виїхав за межі проїзної частини, після чого врізався у металевий відбійник. Внаслідок автопригоди постраждало троє пасажирів, у тому числі 8-річна дитина, яка отримала забійні травми голови. Потерпілих доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8-ми років позбавлення волі.

У рамках розслідування правоохоронці опитують водія та свідків транспортної пригоди з метою встановлення причин та обставин. Крім того, правоохоронці звертаються до очевидців ДТП, надати слідчим будь-яку інформацію щодо зазначеної аварії за телефоном: (044) 271-99-22 або 102.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 1 квітня, в Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП з постраждалими: автомобіль Mercedes Vito виїхав за межі проїжджої частини та допустив зіткнення з відбійником. Металева конструкція огорожі проткнула машину наскрізь. Повідомлялося, що жінці-пасажирці відірвало ногу.