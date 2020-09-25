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    Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників

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    Бойових втрат і поранень серед українських бійців унаслідок пострілів немає - Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників
    Бойових втрат і поранень серед українських бійців унаслідок пострілів немає

    Неподалік Авдіївки ворог відкрив вогонь у бік позицій українських захисників з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї

    Окупанти на Донбасі з початку поточної доби, 25 вересня, обстріляли українських захисників недалеко від населеного пункту Авдіївка. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «У смугах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Авдіївка ворог відкрив вогонь у бік позицій українських захисників, здійснивши постріли з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

    У пресцентрі наголошують, що неприцільний вогонь не становив загрози для життя та здоров’я наших військовослужбовців, тож зброю у відповідь вони не застосовували.

    «Бойових втрат і поранень серед українських бійців унаслідок пострілів немає», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, Міноборони переписало проєкт наказу про «штрафи за вогонь у відповідь».

    Нагадаємо, 18 вересня журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що міністр оборони Андрій Таран видав наказ, за яким українських військовослужбовців штрафуватимуть за вогонь у відповідь на обстріли окупантів, а командирів штрафуватимуть за «невиправдані бойові втрати».

    Пізніше у цей же день Міністерство оборони заявило, що «наказ №330», який, за даними ЗМІ, нібито, вводить штрафи для українських військових за вогонь у відповідь на Донбасі, ще не виданий. Робота над документом триває і метою його є мотивувати українських військових.

    окупанти бойовики на Донбасі ЗМІ Міноборони обстріл наказ військові Авдіївка Андрій Таран
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