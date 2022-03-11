«Кран треба затягти тугіше». G7 готує новий пакет санкцій проти Росії

Захід хоче пкінчити зі стратегічною залежністю від російських енергоносіїв

У зв'язку із війною в Україні країни G7 готують проти Росії новий пакет санкцій. Про це повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, передає Інтерфакс-Україна.

«Країни G7 вже розробляють пакет нових санкцій», - сказала вона, виступаючи в Атлантичній раді у Вашингтоні, де перебуває з візитом.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз зазначила, що суть санкцій зводиться до того, щоб досягти послаблення російської економіки.

Після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном вона в інтерв'ю The Telegraph сказала: «Ми обговорили, які ще санкції ми можемо запровадити. Нам цілком зрозуміло, що кран треба затягти тугіше».

«Санкції вже мають руйнівний вплив на російську економіку», - зазначила Трасс, додавши, що запроваджені обмеження «зменшують фінансування російської військової машини». Але Заходу «треба робити більше».

За її словами, настав час «покінчити зі стратегічною залежністю від недружніх держав», включно із залежністю від російських енергоносіїв.

Британський прем'єр Борис Джонсон уже пообіцяв скоротити імпорт російської нафти та газу до кінця цього року в рамках антиросійських санкцій. Трас сказала, що слід «вивчити інші можливі галузі залежності».

Вона заявила: «Мінерали це або рідкоземельні метали, ми повинні працювати над запобіганням майбутнім проблемам до того, як вони виникнуть».

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про заборону імпорту російської нафти, природного газу та вугілля до Сполучених Штатів у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Також уряд Великої Британії має намір припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року.

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