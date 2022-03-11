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    МВС розцінює викрадення окупантами мера Мелітополя як тероризм

    Рашисти викрали Івана Федорова в міському кризовому центрі - МВС розцінює викрадення окупантами мера Мелітополя як тероризм
    Рашисти викрали Івана Федорова в міському кризовому центрі

    Окупанти одягли Федорову на голову поліетиленовий пакет і вивезли в невідомому напрямку

    Міністерство внутрішніх справ України розцінює дії російських окупантів, які викрали мера Мелітополя Івана Федорова, як тероризм. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час національного телемарафону.

    «Десять озброєних окупантів прийшли на засідання координаційної ради міста Мелітополя. Вони забрали мера, одягли йому на голову поліетиленовий пакет і вивезли в невідомому напрямку. Ми розцінюємо ці дії, як тероризм. Місто Мелітополь є українським, окупанти бачать, що люди не хочуть із ними співпрацювати, то вдаються до терористичних дій», - зазначив Геращенко.

    Він резюмував, що дуже скоро окупанти підуть під ударами Збройних сил України, тому ніхто не буде з ними співпрацювати.

    Нагадаємо, що Мелітополь залишається заблокованим, у місті гуманітарна криза.

    Раніше жителі Мелітополя відмовились виконувати вказівки окупантів.

    Вдень 11 березня окупанти викрали мера Мелітополя, який відмовився з ними співпрацювати.

    Момент викрадення Федрова потрапив на одну із камер відеоспостереження.

    Теги: Росія МВС окупанти Антон Геращенко тероризм викрадення
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    МВС розцінює викрадення окупантами мера Мелітополя як тероризм