Розрив руками могилу, бо «почув голос»: у Вінниці суд покарав 21-річного вандала



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Молодика оштрафовано на 3,4 тис. грн

Вінницький міський суд виніс рішення стосовно 21-річного молодика, який обвинувачується у вчиненні наруги над могилою померлої жінки (ч.1 ст. 297 Кримінального кодексу України).

Під час розгляду справи було встановлено, що хлопець, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, прийшов на кладовище, руками розкопав яму на місці поховання померлої жінки.

«Сам обвинувачений свою вину визнав, щиро розкаявся та пояснив суду, що він розрив могилу померлої, не усвідомлюючи своїх дій, оскільки перебував у стані наркотичного сп’яніння. Зокрема, йому почувся голос, який спонукав його до цього», - йдеться у повідомленні суду.

Враховуючи, що хлопець раніше не був судимим та визнав свою вину, суд призначив йому штраф – 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 гривень).