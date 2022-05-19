Залужний на засіданні комітету НАТО: нам вдалося відібрати у РФ ініціативу

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що сьогодні Україна не лише веде оборону: проведено низку успішних контрнаступальних дій

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на запрошення голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників штабів) у форматі з Україною. Про це Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Відзначив, що наш народ платить надзвичайно високу ціну за свободу та європейський вибір, а Європа переживає найбільшу безпекову кризу з часів Другої світової війни. Повторив свої слова на засіданні Військового комітету НАТО в січні минулого року – відповідь агресору має бути консолідована. Війна з 2014 року стала для нас, українців, справжньою війною. Не АТО, не ООС, а саме війною. І кожен день цієї війни, кожен убитий солдат, кожна скалічена доля була для нас наукою», – написав Залужний у телеграм-каналі.

Він наголосив, що в Україні розуміли, що рано чи пізно повномасштабна агресія розпочнеться і готувалися до неї.

«Ми ясно розуміли, що саме перший місяць буде переломним. Нам вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичних втрат, змусити відмовитися від головної мети – захоплення міста Києва. Сьогодні ми не лише ведемо оборону. Нами проведено низку успішних контрнаступальних дій», – наголосив Залужний.

Зокрема, як він зазначив, вдалося розблокувати Харків і Миколаїв, а також точаться бої на Херсонському напрямку.

«Не міг не згадати про захисників Маріуполя, які своїми героїчними діями утримали багатотисячне угруповання противника і дали нам можливість обладнати оборонні рубежі на інших напрямках», – повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Також він зазначив, що росіяни підтримують високу інтенсивність ракетного обстрілу в середньому 10-14 балістичних і крилатих ракет на добу, наголосивши, що «це загроза не лише Україні, а й країнам-членам НАТО».

«Адже будь-яка така ракета несе 400-600 кг тротилу. Тому важливо зміцнювати протиракетну оборону», – зазначив Залужний.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Росія не змогла досягти своєї стратегічної мети в Україні, але все ще не відмовляється від неї.

Читайте також: