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    Залужний на засіданні комітету НАТО: нам вдалося відібрати у РФ ініціативу

    Залужний звернувся до головнокомандувачів країн НАТО - Залужний на засіданні комітету НАТО: нам вдалося відібрати у РФ ініціативу
    Залужний звернувся до головнокомандувачів країн НАТО
    фото: Генштабу ЗСУ

    Головнокомандувач ЗСУ розповів, що сьогодні Україна не лише веде оборону: проведено низку успішних контрнаступальних дій

    Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на запрошення голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників штабів) у форматі з Україною. Про це Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі.

    «Відзначив, що наш народ платить надзвичайно високу ціну за свободу та європейський вибір, а Європа переживає найбільшу безпекову кризу з часів Другої світової війни. Повторив свої слова на засіданні Військового комітету НАТО в січні минулого року – відповідь агресору має бути консолідована. Війна з 2014 року стала для нас, українців, справжньою війною. Не АТО, не ООС, а саме війною. І кожен день цієї війни, кожен убитий солдат, кожна скалічена доля була для нас наукою», – написав Залужний у телеграм-каналі.

    Він наголосив, що в Україні розуміли, що рано чи пізно повномасштабна агресія розпочнеться і готувалися до неї.

    «Ми ясно розуміли, що саме перший місяць буде переломним. Нам вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичних втрат, змусити відмовитися від головної мети – захоплення міста Києва. Сьогодні ми не лише ведемо оборону. Нами проведено низку успішних контрнаступальних дій», – наголосив Залужний.

    Зокрема, як він зазначив, вдалося розблокувати Харків і Миколаїв, а також точаться бої на Херсонському напрямку.

    «Не міг не згадати про захисників Маріуполя, які своїми героїчними діями утримали багатотисячне угруповання противника і дали нам можливість обладнати оборонні рубежі на інших напрямках», – повідомив головнокомандувач ЗСУ.

    Також він зазначив, що росіяни підтримують високу інтенсивність ракетного обстрілу в середньому 10-14 балістичних і крилатих ракет на добу, наголосивши, що «це загроза не лише Україні, а й країнам-членам НАТО».

    «Адже будь-яка така ракета несе 400-600 кг тротилу. Тому важливо зміцнювати протиракетну оборону», – зазначив Залужний.

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Росія не змогла досягти своєї стратегічної мети в Україні, але все ще не відмовляється від неї.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Залужний на засіданні комітету НАТО: нам вдалося відібрати у РФ ініціативу