Окупанти весь день поливають вогнем Луганщину: є загиблі й поранені

У Гірському загинула одна і зазнали поранень троє осіб

Сьогодні, 19 травня, на всій території Луганської області важка ситуація, кожен населений пункт потерпає від ворожих обстрілів. Рашисти умисно гатять по житлових масивах. Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Окупанти безупинно обстрілюють селище Гірське, у громаді масові руйнації житлових будинків. У результаті обстрілів загинула одна людина, ще троє зазнали поранень.

«Не дивлячись на гатіння, евакуація все ж відбулася. Вдалося вмовити виїхати 17 людей, із них чотири дитини», – повідомив Гайдай.

Також до Гірського завезено гуманітарний вантаж.

Крім того, російські окупанти весь день обстрілюють Сєвєродонецьк.

Гайдай оприлюднив відео, зняте мешканцями Сєвєродонецька.

Як повідомлялося, 19 травня окупанти від самого ранку почали хаотично обстрілювати Сєвєродонецьк. Обстріл ведеться із з важкого озброєння. Є багато загиблих і поранених.