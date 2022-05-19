Автономія Криму й Донбасу. Італія пропонує план припинення війни в Україні

Італія пропонує долучити до реалізації плану припинення війни РФ проти України, зокрема, ООН, Євросоюз, Туреччину, Китай, Канаду та Ізраїль.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо презентував генсеку ООН Антоніу Гутеррішу план, який, на думку Італії, може зупинити війну Росії проти України. Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.

Документ передбачає:

припинення вогню та демілітаризація лінії фронту зі створенням механізмів спостереження;

багатосторонні переговори про майбутнє України з обговоренням можливості зробити країну, за наявності міжнародних гарантій, нейтральною і підготовки її вступу до ЄС;

створення повної автономії Криму та Донбасу, за умови визнання Москвою цих територій частиною України (документ передбачає, що ці регіони зможуть встановити свої мовні та культурні права, вільне пересування товарів, послуг і людей між країнами, а також самостійно керувати своєю безпекою);

створення нової багатосторонньої угоди про безпеку в Європі та виведення російських військ принаймні на позиції до 24 лютого 2022 року.

Італія пропонує долучити до реалізації цього плану, зокрема, ООН, Євросоюз, Туреччину, Китай, Канаду та Ізраїль.

Влада України таку пропозицію Італії наразі не коментувала.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ, заявив, що Кремль наразі не знає деталей цього плану, але «вітає участь усіх, хто може сприяти врегулюванню».

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україні не потрібно пропонувати припинення вогню, бо це неможливо без тотального виведення російських військ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але без його посередників, і на умовах діалогу, а не ультиматуму.

У відповідь речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що очільник Кремля ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, але вона має бути підготовлена.

Кілька днів тому заступник міністра закордонних справ Російської ФедераціїАндрій Руденко заявив, що Україна не надала відповіді на «російський проєкт договору», надісланий раніше Москвою. Українська ж сторона в особі радника голови Офісу президента Михайла Подоляка пояснює, що росіяни просто займаються шантажуванням.

19 травня Руденко заявив, що Росія готова до переговорів із Україною.

Джерело: Радіо Свобода