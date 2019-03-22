На Одещині перевізник викрав вантажівку з соняшниками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ошукав підприємця з Херсонщини – відповідатиме у суді одесит за оборудку з соняшниковим насінням

Прокурори Одеської місцевої прокуратури № 4 скерували до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного у шахрайстві. Про це інформує прес-служба прокуратура Одеської області, повідомляє «Главком».

За даними слідства, мешканець Одеси у змові з невстановленими ділками вирішили підзаробити на чужому бізнесі.

Він зустрівся з підприємцем у с. Степанівка на Херсонщині. Чоловік представився перевізником товару та надав господарю документи, видаючи себе за іншу особу.

Нічого не підозрюючи, підприємець повідомив, що перевізник має доставити 22,5 тонни насіння в Одесу за необхідною адресою.

Після завантаження соняшнику в автомобіль чоловік вирушив в дорогу. Однак в Одесі він змінив курс та товар не доставив.

Згодом ділки розпорядилися соняшником на власний розсуд.

Унаслідок шахрайських дій власнику насіння спричинено понад 235 тис грн шкоди.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Вживаються заходи для встановлення причетності до злочину інших осіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Суворовського відділу поліції (ч. 3 ст. 190 КК України).