У Японії «стерилізували» самців чужорідної риби, щоб вона зникла з місцевих водойм



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Сонячний синьозябровий окунь з'явився у водоймах Японії понад 50 років тому і почав знищувати місцеву рибу

Вчені модифікували геном у самця сонячного синьозябрового окуня, щоб самки цього виду не виводили ікру

Японські вчені змінили геном самця чужорідного виду риби з метою її ліквідації у водоймах країни.

Про це повідомляє NHK.

«Група японських учених на чолі з Хіроюкі Окамото повідомила про успішну модифікації геному самця сонячного синьозябрового окуня, чужорідного для Японії виду риби, щоб потомство самок цього виду не виводило ікру», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, сонячний синьозябровий окунь (Lepomis macrochirus), з'явився у водоймах Японії понад 50 років тому. Традиційний ареал його мешкання - Північна Америка.

Ця риба справляє значний негативний вплив на екосистему Японії, оскільки знищує місцеві види риб.

Тепер, як очікують науковці, завдяки зміні геному, потомство небажаної риби буде скорочуватися в наступних поколіннях.