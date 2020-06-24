На Херсонщині – жодного нового хворого на Covid-19
Найбільше нових випадків зараження коронавірусом фіксують у західних регіонах країни
У Херсонській області за добу не виявили жодного нового випадку інфікування.
Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я МОЗ.
Загалом станом на ранок 24 червня на Херсонщині було виявлено 188 хворих на Covid-19. Така тенденція зберігається другий день поспіль.
Разом з тим найбільше число нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.
Отже, за минулу добу у Львівській області виявили 203 нових заражених, в Закарпатській - 126, а в Рівненській - 78.
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Всього39014
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Хворіють20554
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Одужали17409
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Померли1051
Як вже відомо, в Україні за минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051. Минулої доби від хвороби померли 16 українців.