Викрадений на адмінкордоні з Кримом військовий виходив на зв’язок



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Зник старший стрілець Добринський під час несення служби на спостережному пункті «Барліг», що неподалік селища Сиваш

Приблизно об 11 годині ранку Добринський зателефонував товаришу по службі та повідомив, що перебуває у тимчасово окупованому Криму, але де саме, не знає

Військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський після свого зникнення телефонував товаришу по службі. Про це стало відомо з власних джерел УНН.

Зник старший стрілець Добринський під час несення служби на спостережному пункті «Барліг», що неподалік селища Сиваш Генічеського району Херсонської області.

За наявною інформацією, зник солдат орієнтовно о 5 годині ранку на відстані приблизно у 200 метрів від основного пункту спостереження (на цьому місці виявлені сліди волочіння, ймовірно, людини).

Приблизно об 11 годині ранку Добринський зателефонував товаришу по службі та повідомив, що перебуває у тимчасово окупованому Криму, але де саме, не знає.

Також є інформація, що він або ж представник окупаційної влади Криму уточнювали паспортні дані викраденого солдата.

Нагадаємо, 30 травня близько 5:00 в районі півострова Чонгар під час несення служби на спостережному посту було виявлено відсутність військовослужбовця одного з підрозділів ЗСУ. Проводяться оперативно розшукові дії.