Військовий, якого викрали на адмінкордоні з окупованим Кримом, був на посту один і без зброї, – Бутусов



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Український військовий на спостережному посту на півострові Чонгар був без зброї

«Очевидно, противник буде використовувати нашого солдата в своїй пропаганді», – Бутусов

Старший солдат 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський, якого викрали на лінії контролю з Кримом вночі 30 травня, перебував на посту один. У момент викрадення він був без зброї. Його відвели беззбройним. Про це у Фейсбуці написав журналіст, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

«Приблизно о 10.00 представник російських спецслужб дзвонив в батальйон, уточнювали особисті дані солдата, очевидно, противник буде оформляти Добринського, як нібито він порушив кордон РФ», – написав Бутусов.

За словами журналіста, очевидно, що має місце грубе порушення в організації служби. «І було б помилкою, якби вся відповідальність була покладена тільки на командира роти, зі складу якої викрадений солдат. І було б помилкою вважати, що тільки покараннями такі ганебні провали можна виправити. Військовий на передовому посту без зброї!», – зазначив Бутусов

«Необхідна об'єктивна оцінка боєготовності і боєздатності армії. Наскільки бадьорі рапорти відповідають реальному стану справ в більшості частин? До цього є чимало запитань. Але більш детально про це скажемо, коли Добринського вдасться звільнити. Військове командування направило наказ посилити несення вартової служби в цьому районі, для чергування на постах спрямовувати не менше двох військовослужбовців, доповіді отримувати кожну годину, в разі відсутності зв'язку з постом негайно направляти для перевірки резервну групу. Очевидно, найближчим часом противник буде використовувати нашого солдата в своїй пропаганді. Що ж, це результат наших помилок і системних проблем, які не вирішуються. За слабкості на війні завжди б'ють», – написав Бутутсов.

Нагадаємо, у суботу, 30 травня, близько п'ятої години ранку, біля адмінкордону з окупованим РФ Кримом зник військовослужбовець одного із підрозділів Збройних сил України. Зазначають, що боєць перед зникненням ніс службу на спостережному посту на півострові Чонгар.