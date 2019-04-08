На Хмельниччині СБУ викрила банду рекетирів



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Фото: ssu.gov.ua

До складу групи входили мешканці регіону, у тому числі раніше судимі за скоєння тяжких злочинів, також до складу угруповання входив керівник однієї з районних громадських організацій

Співробітники Служби безпеки України, у межах боротьби з організованою злочинністю, блокували діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили мешканці регіону, у тому числі раніше судимі за скоєння тяжких злочинів. Крім того, до складу угруповання входив керівник однієї з районних громадських організацій.

Зловмисники «вибивали» неіснуючі борги у місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації та погрожуючи фізичним насильством.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання рекетирами від жителя одного з районів 54 тис грн.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці затримали організатора угруповання на одній з вулиць обласного центру під час одержання обумовленої суми.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з поліцією.