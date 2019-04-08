На Хмельниччині СБУ викрила банду рекетирів
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Розсилка
До складу групи входили мешканці регіону, у тому числі раніше судимі за скоєння тяжких злочинів, також до складу угруповання входив керівник однієї з районних громадських організацій
Співробітники Служби безпеки України, у межах боротьби з організованою злочинністю, блокували діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили мешканці регіону, у тому числі раніше судимі за скоєння тяжких злочинів. Крім того, до складу угруповання входив керівник однієї з районних громадських організацій.
Зловмисники «вибивали» неіснуючі борги у місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації та погрожуючи фізичним насильством.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання рекетирами від жителя одного з районів 54 тис грн.
Правоохоронці затримали організатора угруповання на одній з вулиць обласного центру під час одержання обумовленої суми.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.
Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з поліцією.