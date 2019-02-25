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    У Краматорську озброєна банда грабувала валютників

    • Розсилка
    У Краматорську озброєна банда грабувала валютників
    Фото: don.gp.gov.ua

    Чотирьом членам озброєної банди повідомлено про підозру у розбійних нападах

    Учасники озброєної банди, діючи за заздалегідь розробленою схемою, нападали та грабували мешканців області, які здійснювали регулярні обміни валют. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

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    «Установлено, що учасники озброєної банди, діючи за заздалегідь розробленою схемою, обирали потерпілих серед мешканців області, тривалий час ретельно слідкували за ними, вистежували графік пересувань, встановлювали місця обміну валют, клієнтську базу та насамперед − розмір прибутків. У подальшому чоловіків виманювали у безлюдні місця начебто під приводом обміну великої суми коштів, де і здійснювали напади. З метою подолання опору потерпілим демонструвалась вогнепальна зброя, бейсбольні битки, ножі», − йдеться у повідомленні.

    Так, 23 лютого, було викрити на гарячому двох підозрюваних, які під приводом обміну 2 млн грн на долари США виманили у безлюдне місце мешканця Краматорська та, погрожуючи вбивством, вирвали з його рук сумку з грошима. Ще двох нападників затримано під час спроби втечі з місця скоєння злочину.

    «24 лютого, чотирьом мешканцям Слов’янська та Краматорська повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбійний напад з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, вчинений за попередньою змовою групою осіб) КК України», − додали у прокуратурі.

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    У Краматорську озброєна банда грабувала валютників
    У Краматорську озброєна банда грабувала валютників
    У Краматорську озброєна банда грабувала валютників
    У Краматорську озброєна банда грабувала валютників
    У Краматорську озброєна банда грабувала валютників
    У Краматорську озброєна банда грабувала валютників
    Фото: don.gp.gov.ua

    Під обшуків у зловмисників було вилучено засоби мобільного зв’язку, автотранспорт, зброю, маски, пластикові стяжки та рукавиці.

    Прокуратура підготовила клопотання до суду про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

    Перевіряється причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів.

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