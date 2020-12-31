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    У протестувальників біля КМДА загорівся балон з газом

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    У центрі Києві загорівся балон з газом - У протестувальників біля КМДА загорівся балон з газом
    У центрі Києві загорівся балон з газом
    Фото: Київ оперативний

    У центрі столиці за щасливим збігом обставин вдалося уникнути трагедії

    Біля будівлі Київської міської держадміністрації в Києві ледь не стався вибух. У мітингарів, що живуть в палатках під будівлею, спалахнув газовий балон. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    Про причини займання не повідомляється. Відомо, що люди намагалися загасити газовий балон водою, але безуспішно. Допоміг вогнегасник. Відео інциденту видалене.

    Як повідомляв «Главком», у залізничному вагоні на Полтавщині згоріло двоє чоловік.

    Також повідомлялося, що на Трухановому острові горіла спортивно-оздоровча база.

    Троє українців загинули у пожежі на риболовецькому судні на Канарах.

     

    Теги: пожежа надзвичайна ситуація
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