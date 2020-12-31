У протестувальників біля КМДА загорівся балон з газом

У центрі Києві загорівся балон з газом

У центрі столиці за щасливим збігом обставин вдалося уникнути трагедії

Біля будівлі Київської міської держадміністрації в Києві ледь не стався вибух. У мітингарів, що живуть в палатках під будівлею, спалахнув газовий балон. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Про причини займання не повідомляється. Відомо, що люди намагалися загасити газовий балон водою, але безуспішно. Допоміг вогнегасник. Відео інциденту видалене.

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