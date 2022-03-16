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    На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус із переселенцями, є багато жертв

    У результаті аварії водій та шість пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події - На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус із переселенцями, є багато жертв
    У результаті аварії водій та шість пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події
    фото обласної поліції

    Мікроавтобус зітнувся з великим пасажирським автобусом

    На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями. Аварія сталася 16 березня близько 6.00 години на трасі Кропивницький-Знам‘янка поблизу села Лозова Волочиської тергромади.

    За повідомленням поліції Хмельницької області, відбулось зіткнення автобуса Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, який перевозив переселенців з Дніпра до Тернопіля.

    У результаті ДТП водій та шість пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Ще дев’ять пасажирів транспортного засобу госпіталізовані до лікарні у Волочиську.

    Наразі анкетні дані загиблих і потерпілих встановлюються. Водій та пасажир автобуса серйозно не постраждали.

    Теги: ДТП водій аварія
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    На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус із переселенцями, є багато жертв