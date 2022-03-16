На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус із переселенцями, є багато жертв

У результаті аварії водій та шість пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події

У результаті аварії водій та шість пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події

Мікроавтобус зітнувся з великим пасажирським автобусом

На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями. Аварія сталася 16 березня близько 6.00 години на трасі Кропивницький-Знам‘янка поблизу села Лозова Волочиської тергромади.

За повідомленням поліції Хмельницької області, відбулось зіткнення автобуса Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, який перевозив переселенців з Дніпра до Тернопіля.

У результаті ДТП водій та шість пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Ще дев’ять пасажирів транспортного засобу госпіталізовані до лікарні у Волочиську.

Наразі анкетні дані загиблих і потерпілих встановлюються. Водій та пасажир автобуса серйозно не постраждали.