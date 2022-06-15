У Києві відбудеться наймасштабніше перейменування вулиць

Київ очікує на масштабне перейменування вулиць

У Києві 33 вулицям, провулкам, узвозам і площам повернуть історичні назви. Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

Зокрема, проспект Перемоги перейменують на Берестейський проспект, площу Перемоги на Галицьку площу, вулицю Андрющенка на Воскресенське шосе, Отто Шмідта на Верхньоюрівську, узвіз Герцена на Репʼяхів Яр, Трудову на Чмелів Яр, Бажова на Стороконоплянську, Немировича-Данченка на Малу Шияновську, вулицю Кудряшова на Мокру, Мічуріна на Ломаківську.

У застосунку «Київ Цифровий» з 15 червня відкрили голосування за перейменування 296 вулиць, провулків та інших київських топонімів. Цей перелік сформувала експертна комісія. Голосувати можна до 19 червня включно. У голосуванні поки є вулиця Волгоградська, але депутатка Ксенія Семенова запевнила, що її назвуть на честь київського активіста Романа Ратушного, який захищав Протасів Яр від забудови, а тепер загинув на фронті, захищаючи Україну. «Це буде колективний проєкт рішення депутатів і мера», – зазначила Семенова.

Повний перелік топонімів, яким повернуть історичні назви, можна глянути на мапі.

Раніше Київ призупинив процес перейменування вулиць.

Тим часом Арестович запропонував ще один варіант перейменування України.

Також Інститут нацпам’яті виступив проти перейменування станції «Дорогожичі» на «Бабин Яр».