В Івано-Франківську на хабарі в 20 тис. грн впіймали посадовця Служби автодоріг



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В Івано-Франківську на хабарі в 20 тис. грн впіймали посадовця Служби автодоріг

Посадовець вимагав від місцевого підприємця гроші за погодження та надання дозволу на розміщення білбордів без технічної документації

В Івано-Франківську викрито на хабарі посадовця Служби автомобільних доріг.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури.

«За даними слідства, посадовець вимагав від місцевого підприємця гроші за погодження та надання дозволу на розміщення білбордів без технічної документації на території, прилеглій до дороги державного значення. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди в сумі 20 тис грн», – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

До слова, на Дніпропетровщині викрили прокурора, який вимагав хабар в обмін на активізування досудового розслідування.